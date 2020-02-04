В Правдинске осудили мужчину, вырастившего 31 куст конопли

В Правдинске осудили мужчину, вырастившего 31 куст конопли
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Житель Правдинска осужден за выращивание конопли и последующую продажу марихуаны в крупных размерах. У него обнаружен 31 куст наркосодержащего растения. Об этом сообщает пресс-служба Правдинского районного суда.

Установлено, что на земельном участке в Правдинском районе мужчина вырастил 31 куст конопли общей массой 1780 граммов. Он также успел сбыть 11,34 грамма марихуаны.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и культивирование наркосодержащих растений) и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Санкции ниже низшего предела назначены из-за наличия смягчающих обстоятельств: находящегося на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, нуждающегося в лечении, молодой возраст мужчины, а также тот факт, что он сам указал место, где культивировал растение.

Приговор вступил в законную силу.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter