В Правдинске осудили мужчину, вырастившего 31 куст конопли

Житель Правдинска осужден за выращивание конопли и последующую продажу марихуаны в крупных размерах. У него обнаружен 31 куст наркосодержащего растения. Об этом сообщает пресс-служба Правдинского районного суда.

Установлено, что на земельном участке в Правдинском районе мужчина вырастил 31 куст конопли общей массой 1780 граммов. Он также успел сбыть 11,34 грамма марихуаны.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и культивирование наркосодержащих растений) и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Санкции ниже низшего предела назначены из-за наличия смягчающих обстоятельств: находящегося на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, нуждающегося в лечении, молодой возраст мужчины, а также тот факт, что он сам указал место, где культивировал растение.

Приговор вступил в законную силу.