На ул. Румянцева «Опель» врезался в «Ниссан» с женщиной и двумя детьми (фото)

В областном центре во вторник из-за нарушения безопасной дистанции произошли две аварии с пострадавшими. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Около 14.30 улице Ф. Румянцева «Опель» под управлением 45-летнего водителя врезался в «Ниссан», в котором ехала женщина и две ее несовершеннолетние дочери. В результате аварии водитель «Опеля» получила травмы, скорая отвезла ее в медучреждение.

В 14.25 на улице Гаражной «Тойота» под управлением 22—летней женщины врезалась в «Киа». Медицинская помощь понадобилась 32-летней пассажирке «Киа», которая находилась на переднем сидении и была была пристегнута.

ГИБДД напоминает, во время осадков и гололедицы значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием. Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров.