Мэрия: на пр. Победы, где погибла 11-летняя девочка, возможна установка «светлячков»

Горвласти намерены принять дополнительные меры безопасности в районе пешеходных переходов на проспекте Победы, где недавно погибла под колесами 11-летняя девочка. Об этом сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.



«Следствие проводится, безусловно, и преждевременно сегодня говорить, что было основной причиной ДТП. Освещение там было, но оно было недостаточное», — признал Олег Кутин. «В любом случае мы про проспекту Победы, по этим пешеходным переходам, он там не один, проработаем вопрос дополнительных мероприятий. Это может быть либо искусственная дорожная неровность либо дополнительное освещение на каждом пешеходном объекте, в том числе мы рассматриваем возможность установки там „светлячков“, которые еще дополнительно внимание водителей будут привлекать», — сказал он. При этом, отметил глава комитета, для установки «светлячков» потребуется «постоянный источник энергоснабжения, потому что реально это работает, когда работает круглосуточно».