В Калининграде юноша напал на пьяного мужчину, которой попросил о помощи (видео)

19-летнему жителю областного центра грозит до 10 лет колонии за разбойное нападение на прохожего. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию около двух часов ночи обратились операторы системы «Безопасный город». Они сообщили, что на Советском проспекте неизвестный молодой человек несколько раз ударил сидевшего на скамейке калининградца и забрал у него кошелек, после чего скрылся вместе со своим знакомым.

На место происшествия отправили скорую помощь и ближайший патрульный наряд полиции. Первым на вызов прибыл экипаж ГИБДД, который обследовал район и по приметам задержал подозреваемого на соседней улице. Следственно-оперативная группа изъяла у задержанного похищенные деньги.

В ходе разбирательств выяснилось, что 35-летний потерпевший попросил проходивших мимо мужчин вызвать ему такси. Один из незнакомцев понял, что калининградец пьян, и решил его ограбить. Злоумышленник избил мужчину и вытащил из его кармана 3 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже полиция задержала ранее судимого 19-летнего юношу, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия» Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Знакомый фигуранта, который был рядом с ним во время совершения преступления, пока имеет статус свидетеля по уголовному делу. Расследование продолжается.