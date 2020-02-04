В Калининграде разыскивают мужчину, который вышел с работы и пропал (фото)

В Калининграде разыскивают 41-летнего Евгения Тимонина, который пропал почти неделю назад по пути с работы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 4 февраля, сообщили в ПСО «Запад».

В четверг, 30 января, мужчина ушёл с работы на ул. Чувашской. Приметы: на вид 40 лет, рост — 182 см, телосложение худощавое, глаза зелёные, губы пухлые, волосы длинные, есть борода. Был одет: чёрная стеганая куртка из кожзама, черные джинсы, при себе имел черный рюкзак.