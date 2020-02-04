В Калининграде разыскивают мужчину, который вышел с работы и пропал (фото)

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В Калининграде разыскивают 41-летнего Евгения Тимонина, который пропал почти неделю назад по пути с работы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 4 февраля, сообщили в ПСО «Запад».

В четверг, 30 января, мужчина ушёл с работы на ул. Чувашской. Приметы: на вид 40 лет, рост — 182 см, телосложение худощавое, глаза зелёные, губы пухлые, волосы длинные, есть борода. Был одет: чёрная стеганая куртка из кожзама, черные джинсы, при себе имел черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Тимонина, просят сообщить об этом по телефонам: +79520598704, 02, 102, 112 (полиция), 8(4012) 508 038, 89114825088 (ПСО «Запад»).


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