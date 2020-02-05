«Дружеская драка» двух калининградцев закончилась больницей и уголовной статьей

Калининградцы устроили дружескую драку, в результате которой одному из борцов досталось кирпичом по лицу и голове. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, мужчины вместе выпивали на улице Интернациональной. Во время отдыха они решили устроить шуточную драку, но потасовка быстро вышла из под контроля — 33-летний горожанин схватил кирпич и начал избивать им по лицу и голове своего товарища. Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу, где медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

На следующий день «победителя» драки задержали и доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.