Пьяный россиянин протаранил авто в центре Гданьска и вылетел на пешеходную зону

Пьяный россиянин протаранил авто в центре Гданьска и вылетел на пешеходную зону
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Польша

Пьяный россиянин на Range Rover протаранил два авто в центре Гданьска и вылетел на пешеходную зону. Его задержали прохожие и передали сотрудникам местной полиции. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду в историческом центре Гданьска. По данным польских СМИ, пьяный водитель внедорожника сначала протаранил два авто возле Зеленых ворот, затем попытался наехать на пешеходов, решивших его остановить, и выехал на ул. Длуга, это центральная улица Старого города и пешеходная зона.

«К счастью, двум молодым людям удалось открыть водительскую дверь и вытащить ключи из замка зажигания», — говорится в сообщении издания. Очевидцы удерживали пьяного мужчину до приезда полиции.

В крови у 28-летнего гражданина России обнаружили 2 промилле алкоголя. Мужчину задержали, а его машину отвезли на полицейскую стоянку. Сегодня он будет допрошен. Россиянину может грозить до двух лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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