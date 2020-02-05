В Калининграде женщина обокрала нового кавалера после свидания у него дома

В Калининграде женщина украла 70 тысяч рублей с карты нового кавалера после того, как он позвал ее к себе в гости на ночь. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает пресс-служба областного УМВД.



Как отметили в ведомстве, мужчина познакомился с горожанкой на улице, а затем предложил провести с ним время. За вечер парочка побывала в нескольких заведениях, где калининградец угощал незнакомку и оплачивал счет своей банковской картой. Потом мужчина пригласил новую приятельницу к себе на ночь в гости, а на следующее утро обнаружил смс-уведомление о снятии с банковского счета 70 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшего и нашли женщину. Оказалось, что она подглядела пароль от карты кавалера, когда он расплачивался в ресторане.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.