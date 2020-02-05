Калининградец украл кошелек продавца, пока тот подбирал ему куртку по размеру

В Калининграде мужчина украл кошелек продавца, когда тот помогал ему выбрать куртку подходящего размера. Об этом в среду, 5 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, мужчина зашел в вещевой магазин и попросил продавца принести ему куртку. Пока он искал «покупателю» одежду нужного размера, тот неожиданно оказался от покупки. Оказалось, что злоумышленник успел заметить лежащий возле кассы кошелек, а затем незаметно украсть его. К моменту, когда продавец обнаружил пропажу, похититель успел скрыться. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Сотрудники полиции смогли найти укравшего кошелек мужчину, в ходе досмотра украденную вещь у него изъяли.

В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.