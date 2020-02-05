Прокуратура нашла нарушения при проверке краснознаменского предприятия

Прокуратура нашла нарушения при проверке краснознаменского предприятия
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменске в отношении деревообрабатывающего предприятия прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель не выдал сотрудникам необходимую для безопасной работы одежду. У границ проездов для транспорта не было специальной разметки, а на рабочих местах у ряда специалистов не размещались необходимые надписи и схемы о необходимой последовательности действий работников, инструкции по охране труда и по видам работ. Персоналу, отнесенному к группе I по электробезопасности, тоже никто не проводил инструктаж. В ведомстве добавили, что для работников ООО «Эко3» также не проводили обязательный медицинский осмотр.

Кроме того, в самом здании цеха были найдены нарушения пожарной безопасности: отсутствовала противопожарная защита, на дверях не было указывающих на категорию опасности обозначений, табличек с номерами экстренного вызова и указателей движения также не нашлось. Среди сотрудников никого не назначили ответственным за пожарную безопасность и не провели соответствующее обучение мерам пожарной безопасности.

Прокуратура возбудила 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 (Нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

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