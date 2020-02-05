В Светлогорске пенсионерка нагнулась почистить обувь и попала под микроавтобус

В Светлогорске под колесами микроавтобуса пострадала 88-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 5 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 11.50 возле дома № 88 на Калининградском проспекте. Микроавтобус марки «Пежо» под управлением 29-летнего водителя выезжал с прилегающей территории задним ходом и сбил 83-летнюю женщину.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пожилая женщина остановилась возле автомобиля и наклонилась, чтобы почистить обувь. По словам водителя, он не заметил пешехода. Женщина получила травмы и доставлена в БСМП Калининграда.
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Светлогорск. 5 февраля 2020 года возле дома № 88 на Калининградском проспекте 29-летний водитель, управляя автомобилем марки «Пежо», выезжая с прилегающей территории, при движении задним ходом, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего совершил наезд на 83-летнюю женщину. В ходе проверки было установлено, что пенсионерка остановилась возле автомобиля и наклонилась вниз, чтобы почистить обувь. По словам водителя, он не заметил пешехода. Женщина получила травмы и доставлена в больницу. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при движении на придомовой территории. #дтпкалининград #гибдд39#дтп #соблюдайпдд
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