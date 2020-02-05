В Светлогорске пенсионерка нагнулась почистить обувь и попала под микроавтобус

В Светлогорске под колесами микроавтобуса пострадала 88-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 5 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 11.50 возле дома № 88 на Калининградском проспекте. Микроавтобус марки «Пежо» под управлением 29-летнего водителя выезжал с прилегающей территории задним ходом и сбил 83-летнюю женщину.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пожилая женщина остановилась возле автомобиля и наклонилась, чтобы почистить обувь. По словам водителя, он не заметил пешехода. Женщина получила травмы и доставлена в БСМП Калининграда.