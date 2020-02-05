В Советске будут судить экс-инспектора Росгвардии за продажу списанного оружия

В Советске будут судить экс-инспектора Росгвардии за продажу списанного оружия
Виталий Невар / Новый Калининград
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. 36-летний мужчина обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие полагает, что с июля 2015 года по октябрь 2017 года обвиняемый продал ранее списанные четыре травматических пистолета и два гладкоствольных охотничьих ружья. Вместе с оружием он передавал новым владельцам лицензии на его приобретение и разрешительные документы на хранение и ношение, а за свои услуги брал от 7 до 10 тыс. рублей. В трех эпизодах, как полагает следствие, мужчина передавал оружие и документы к нему своим знакомым на безвозмездной основе.

Вину мужчина не признал, на стадии предварительного следствия от дачи показаний отказался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по ч. 1 ст. 285 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.



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