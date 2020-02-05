Судят калининградца, который продырявил газовую трубу и случайно «взорвал» соседей

Прокурор Центрального района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, чьи действия, предположительно, стали причиной взрыва. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый, у которого в квартире из-за долгов с 2012 года был отключен газ, решил начать бесплатно им пользоваться. Для этого он просверлил отверстие в газовой трубе, после чего начала происходить утечка газа. Испугавшись аварии и ответственности обвиняемый не вызвал специалистов газовой службы, а самостоятельно решил устранить утечку — заделал отверстие акриловым герметиком и паклей, после чего запах газа в его квартире пропал.

Но примерно через 40 минут в квартире соседей сверху произошел взрыв, причиной которого явилось попадание газа в помещение. В результате находившиеся в верхней квартире мужчина и женщина получили ожоги головы, шеи, лица груди и спины. Здоровью мужчины был причинен легкий вред, здоровью женщины — средней тяжести.

Взрывом также повреждено общедомовое имущество, в том числе междуэтажные перекрытия, полы, кровля, для восстановления которого истрачено более 160 тысяч рублей и причинен имущественный вред соседям на сумму 258 тысяч рублей, взысканный последними в гражданском порядке.

Мужчина обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ (повреждение газопровода, которое повлекло нарушение его нормальной работы из корыстных побуждений, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия.