В Гурьевском округе разыскивается мужчина, скрывшийся от полиции

Полиция разыскивает 33-летнего Евгения Саврасова, который скрывается от правоохранительных органов. Об этом сообщает региональное УМВД.
Отмечается, что в отношении Саврасова был установлен административный надзор сроком на 8 лет, предусматривающий обязательную явку в отдел полиции.
Всем, кому что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69,8 (401-51) 3-07-68 (дежурная часть), 8911-475-11-16, либо 02 (102 с мобильного).Конфиденциальность гарантируется! С фото разыскиваемого можно ознакомиться здесь.
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