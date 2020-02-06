В Калининграде сгорел склад с бытовой химией

В среду днем в Калининграде произошел пожар на складе бытовой химии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на ул. Туруханской поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13.27. Внутри кирпичного склада в помещении размером 20х20 м горела бытовая химия в упаковках на площади 70 квадратных метров. Поажру был присвоен ранг 1-БИС. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ и ПСЧ-20 в составе 20 человек и 4 единицы техники и в/ч 45572 в составе 3 человек и 1 единицы техники
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