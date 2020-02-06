Из горящей квартиры на Киевской эвакуировали троих детей, один госпитализирован

Из горящей квартиры на Киевской эвакуировали троих детей, один госпитализирован
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в среду днем произошел серьезный пожар в жилом доме на ул. Киевской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. 

В 10.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в трёхэтажном кирпичном доме на втором этаже в двухкомнатной квартире горят носимые вещи на площади 4 кв.м. Комната закопчена. Пожарные эвакуировали из квартиры троих детей 2016,2017 и 2019 г.р. Самый младший ребёнок госпитализирован в ДОБ на обследование.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4 и ПСЧ-5 в составе 16 человек и 4 единицы техники.

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