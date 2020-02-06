В Светлом «особо опасного рецидивиста» отправили в колонию особого режима

В Светлом «особо опасного рецидивиста» отправили в колонию особого режима
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлом суд приговорил к 3,9 годам колонии особого режима «особо опасного рецидивиста». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 27 августа 2019 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через открытое окно забрался в квартиру первом этаже многоквартирного дома в Светлом. Он украл ноутбук, фитнес-браслет и 15 тыс. рублей наличными, после чего скрылся с места преступления.

Чуть позже той же ночью молодой человек попытался проникнуть в другую квартиру, на первом этаже соседнего дома. Но его заметил хозяин квартиры, который проснулся от шума за окном и увидел человека, который стоял на подоконнике.

Ранее мужчина был неоднократно судим, на этот раз его признали виновным в краже и нарушении неприкосновенности жилища. С учетом предыдущих приговоров и наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений, суд приговорил мужчину к 3 годам и 9 месяцам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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