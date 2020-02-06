Калининградец обманом завладел 38 тыс. рублей потерявшего документы пенсионера

Калининградец обманом завладел 38 тыс. рублей потерявшего документы пенсионера
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники уголовного розыска в Калининграде установили личность подозреваемого в мошенничестве, совершенного под предлогом оказания помощи в оформлении документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, ранее судимый 38-летний калининградец познакомился на улице с пожилым человеком, от которого узнал, что тот потерял документы. Злоумышленник вызвался помочь в их восстановлении и убедил нового знакомого передать ему деньги, якобы необходимые для оформления. Потерпевший отдал подозреваемому 38 тысяч рублей, однако тот после этого перестал выходить с ним на связь.

Несмотря на то, что мужчина представлялся вымышленным именем, а номер телефона оказался зарегистрирован на подставное лицо, оперативники уголовного розыска выяснили настоящие персональные данные злоумышленника и задержали его. 

Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его на причастность к другим имущественным преступлениям.

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