Житель Зеленоградска вскрыл гараж своего отца и украл имущества на 100 тысяч

В Зеленоградске полицейские задержали местного жителя, который обокрал собственного отца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что из принадлежащего ему гаража было похищено имущество на 100 000 рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение, спилив навесной замок. Он похитил надувная лодка, генераторы, а также газовый котёл и несколько комплектов автомобильных шин. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 42-летний сын потерпевшего.

Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что злоумышленник, чтобы отвести от себя подозрение, проник в гараж путем срезания замка, а не воспользовался штатным ключом, который у него имелся. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск похищенного имущества.

В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.