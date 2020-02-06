Под Светлым пьяный водитель предложил инспекторам сварить им пельмени (видео)

На трассе Калининград-Балтийск инспекторы ГИБДД остановили «Фольксваген» под управлением пьяного водителя. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Автомобиль остановили на 22 километре трассы, в Светловском городском округе. Инспекторы выявили у 43-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования мужчина отказался. Он пытался уговорить инспекторов позволить ему «потихоньку доехать до эллинга» и даже предлагал угостить их пельменями.

«Я вас прошу, пожалуйста, ради Христа. Я потихонечку доеду сейчас, искупнусь, пожалуйста отпустите», — сказал сотрудникам ГИБДД мужчина.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.