В Зеленоградске судят мужчину, который изрезал ножом лицо незнакомцу в отеле

В Зеленоградский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который неизгладимо обезобразил лицо незнакомца. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночь на 1 января 2017 года в одном из отелей в Зеленоградском районе обвиняемый поссорился с незнакомым ему мужчиной. В ходе конфликта он изрезал ножом лицо потерпевшего, что в привело к неизгладимому его обезображиванию.

Обвиняемого судят по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия. Мужчине грозит до 10 лет колонии, судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 12 февраля 2020 года.