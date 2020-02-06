В Калининграде таксист с другом увезли пассажиров из Германии в лес и ограбили

В областном центре завершился суд над двумя мужчинами, обвинявшимися в разбое. В сентябре 2018 года они напали на двоих граждан Германии, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Московского районного суда.



Один из осужденных работал водителем такси. Ночью 23 сентября 2018 года он забрал из ночного клуба в областном центре двоих граждан Германии и направился по маршруту. Однако в пути он решил ограбить клиентов и позвонил своему знакомому, который сел в машину по дороге. Потом они вывезли потерпевших в лесополосу в пос. Прибрежный, вытащили их из машины, повалили на землю, после чего один из нападавших, имевший при себе пистолет, демонстративно выстрелил в воздух. После этого, угрожая расправой, он приставил пистолет к голове каждого из жертв. Затем они обыскали потерпевших, похитив деньги средства, документы и мобильный телефон и скрылись с места преступления. Ущерб составил 26 тыс. рублей.

В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

При назначении наказания суд учел, в частности, признание вины злоумышленниками, возмещение ущерба потерпевшим, наличие на иждивении малолетних детей. Также учтено, что один из подсудимых ранее уже был судим. В итоге бывший водитель такси приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его знакомый — к 3 с половиной годам колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимых солидарно в пользу одного из потерпевших причиненный материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.