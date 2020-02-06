В Гурьевске задержали двух братьев, избивших и бросивших на окраине города приятеля (видео)

Полицейские задержали двоих жителей Правдинска, которые подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений 34-летнему калининградцу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УМВД.



По версии полиции, между задержанными и потерпевшим произошел конфликт во время того, как они катались ночью на автомобиле. Молодые люди избили мужчину и бросили его на остановке общественного транспорта на окраине Калининграда. Случайные прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы и грудной клетки и сообщили об этом в полицию.

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. Ими оказались двое 29-летних двоюродных братьев (выходцев одной из стран СНГ), которые ранее уже были неоднократно судимы. В результате обыска по месту жительства одного из фигурантов было обнаружено незаконно хранящееся ружье.

В отношении задержанных следственными органами ОМВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой может составить 12 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия фигуранты помещены в следственный изолятор. Расследование продолжается.



