В Гурьевске задержали двух братьев, избивших и бросивших на окраине города приятеля (видео)

Все новости по теме: Криминал

Полицейские задержали двоих жителей Правдинска, которые подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений 34-летнему калининградцу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УМВД.

По версии полиции, между задержанными и потерпевшим произошел конфликт во время того, как они катались ночью на автомобиле. Молодые люди избили мужчину и бросили его на остановке общественного транспорта на окраине Калининграда. Случайные прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы и грудной клетки и сообщили об этом в полицию.

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых. Ими оказались двое 29-летних двоюродных братьев (выходцев одной из стран СНГ), которые ранее уже были неоднократно судимы. В результате обыска по месту жительства одного из фигурантов было обнаружено незаконно хранящееся ружье.

В отношении задержанных следственными органами ОМВД России по Гурьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой может составить 12 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия фигуранты помещены в следственный изолятор. Расследование продолжается. 


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter