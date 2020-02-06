В Советске полицейские вычислили серийного вора по «походке вразвалку»

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В Советске полицейские вычислили серийного вора по «походке вразвалку»

В Советске полицейские задержали серийного вора, вычислив его благодаря узнаваемой походке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии оперативников, мужчина совершил не менее семи эпизодов хищений чужого имущества. Злоумышленник вскрывал подвалы, сараи, а также проникал в припаркованные автомобили.

Так, установлено, что подозреваемый похитил металлоискатель из подвала, а на соседней улице вскрыл автомобиль и унес барсетку, в которой лежала банковская карта с ПИН-кодом. Похититель снял с карты более 50 тысяч рублей.

«Злоумышленника выдала походка вразвалку, по которой оперативники смогли установить маршрут его передвижения по городу. Полицейские изучили показания свидетелей, просмотрели записи с камер системы „Безопасный город“ и установили примерный район проживания фигуранта, откуда он выходил „на дело“», — говорится в релизе ведомства.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить точный адрес проживания подозреваемого и задержали его. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте на время следствия.

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