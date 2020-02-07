Правая набережная «встала» из-за ДТП с контейнеровозом (фото)

Движение в районе двухъярусного моста сильно затруднено из-за ДТП с грузовым авто. Об этом в пятницу утром сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
«У двухъярусного моста тройничок со стороны ул. Железнодорожной. Контейнеровоз и с двух сторон два кроссовера», — пишут в социальных сетях очевидцы ДТП. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», самый продолжительный затор образовался на Правой набережной, стоят также улицы Вагоностроительная и Радищева. Затруднено также движение по Портовой.
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