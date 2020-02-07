В Мамоново мужчина украл у друга скутер на запчасти для своего

В Мамоново мужчина украл у друга скутер на запчасти для своего
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Мамоново 30-летний местный житель украл у друга скутер. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, пострадавший владелец скутера припарковал транспорт недалеко от дома и ушел по делам на несколько часов. Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что скутера на месте уже нет.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался приятель мамоновца, владелец такого же скутером. Выяснилось, что мужчина украл транспортное средство, чтобы разобрать его, а затем починить свое. Однако довести план до конца у похитителя не получилось — скутер вернули владельцу в нетронутом виде.

В отношении задержанного следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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