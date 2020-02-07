В Славске оплатили 171 млн руб. за бракованные очистные. Возбуждено уголовное дело

В Славске оплатили 171 млн руб. за бракованные очистные. Возбуждено уголовное дело
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура Славского района в ходе проверки установила, что бюджету Славского округа в 2015 году был нанесен значительный ущерб. Речь об оплате до сих пор неработающих очистных сооружений, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2013 году между администрацией Славского района и областным государственным учреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства» (ГКУ КО «РУЗКС») был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 171 млн рублей по выбору генерального подрядчика для строительства канализационных очистных сооружений с сетями в Славске. «В 2015 должностные лица из числа сотрудников администрации МО „Славский муниципальный район“ и ГКУ КО „РУЗКС“ вопреки интересам муниципальной службы, заведомо зная, что объект „Строительство канализационных очистных сооружений с сетями в Славске Калининградской области“ не может эксплуатироваться в связи с допущенными нарушениями при строительстве данного объекта, подписали акт приемки», — заявили в прокуратуре. В итоге из бюджета на счет генподрядчика было перечислено более 171 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата).

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