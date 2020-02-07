Суд обязал интернет-магазин выплатить свыше 150 тыс. руб. за некачественный телефон

Суд обязал интернет-магазин выплатить свыше 150 тыс. руб. за некачественный телефон
Виталий Невар / Новый Калининград

Суд обязал интернет-магазин выплатить свыше 150 тысяч рублей за продажу некачественного телефона. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда города.

По информации ведомства, в апреле 2019 года мужчина купил в компании «Алибаба.ком (РУ)» смартфон «Samsung Galaxy S10», за который он заплатил более 60 000 рублей. Однако за время пользования мобильник трижды приходилось отдавать в сервисный центр на ремонт, поскольку у него появлялись одинаковые сбои. Владелец устройства подумал, что телефон ему продали некачественный, и попытался сдать его обратно по гарантийному талону. Но в интернет-магазине ему отказали, сказав, что проблема смартфона — сбой программного обеспечения, а это, по мнению продавца, не является недостатком.

Суд решил расторгнуть договор купли-продажи телефона, а также взыскал с интернет-магазина оплаченные за него деньги — 61 401 рубль, неустойку — 61 401 рубль, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, штраф за несоблюдение удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя в сумме 63 901 рубль. Кроме того, суд взыскал с ООО «Алибаба.ком (РУ)» расходы на почтовые услуги — 253 рубля. Решение еще не вступило в законную силу.

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