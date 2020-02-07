В Советске сдававший назад микрик сбил женщину, момент ДТП попал на видео

В Советске микроавтобус сбил 68-летнюю женщину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликована в Instagram региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 10.26 в пятницу, 7 февраля, на гостевой стоянке магазина на ул. А.Невского, 2в. 52-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» начал сдавать назад и сбил женщину, стоявшую за машиной.
Пенсионерка получила травмы, водитель самостоятельно доставил пострадавшую в приёмный покой городской больницы и сообщил о происшествии в полицию.
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7 февраля, в 10 часов 30 минут, на гостевой стоянке магазина, расположенного на улице А.Невского 2 «в» в городе Советске, водитель микроавтобуса Мерседес, 1967 года рождения, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности манёвра, в результате чего допустил наезд на пешехода 1951 года рождения. С травмами водитель самостоятельно доставил пострадавшую в приёмный покой городской больницы и сообщил о происшествии в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. #дтпкалининград #пропустипешехода
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