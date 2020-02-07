В Балтийском море затонул шедший из Петербурга в Калининград траулер

У берегов Эстонии затонул российский траулер Pongoma, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининграде, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на капитана судна Виктора Питкевича. Судно обледенело, и у него отказало рулевое управление.



«Никакого столкновения не было. Но погодные условия были на пределе для этого судна — высокая волна, обледенение. Мы останавливались и окалывались», — цитирует Питкевича портал телерадиовещания ERR.

Траулер шел пустым. «Я сам стоял на вахте, когда матрос доложил, что рулевая машина не работает. Я убедился, что не работает, перешел на аварийное управление, оно тоже не отвечало. Сыграли тревогу, начали устанавливать причину. Открыл отсек с рулевой машиной — он полный воды. Как это произошло, я не знаю. Потом начало затапливать водой второй отсек, судно в течение 30 минут легло на борт», — рассказал Питкевич.

По словам капитана, за судно «боролись до последнего». «Из судна выбирались как из танка, через люк. Потом сидели [на завалившемся на борт] судне, которое еще полчаса оставалось на плаву. Спустили плотик, залезли все в него. Отплыли метров на 30. Он встал носом вверх и благополучно [пошел на дно]», — сообщил капитан.

Спасения пришлось ждать больше часа, утверждает Питкевич. Два человека переохладились. Через полтора часа подошёл российский танкер и поднял на борт команду. Сначала прилетел финский вертолёт и забрал двух пострадавших, потом эстонский вертолёт забрал оставшихся пятерых в больницу, где их осмотрели и отпустили.

Как сообщило посольство РФ в Эстонии, судно затонуло примерно в 24 км от берегов Эстонии. «Пять моряков во главе с капитаном Виктором Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других — в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России», — сообщило диппредставительство.

Оно проинформировало, что сотрудники консульского отдела посольства начали оформлять выездные документы россиян. Моряки были временно размещены в местном отеле. Дипломаты также связались с судовладельцем, чтобы решить вопрос отправки моряков в Россию.