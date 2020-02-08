В Польше произошел подземный толчок, один человек погиб

На юго-западе Польши накануне произошел сильный подземный толчок, который оценивается в 6 баллов по 10-балльной шкале. Один человек погиб, сообщает РИА"Новости".



Подземный толчок произошел в шахте Рудна в Нижнесилезском воеводстве Польши. В это время под землей работали пять горняков, одного спасти не удалось. Четверо остальных подняты на поверхность, все они пострадали: трое получили ушибы, четвертый — травмы головы и ноги.

Предыдущий толчок в Польше фиксировался в декабре, он произошел также на шахте — это шахта Белшовице на юге Польши.