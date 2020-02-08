МЧС предупреждает жителей области о сильном ветре до 22 м/с в понедельник

В понедельник, 10 февраля, в регионе прогнозируется сильный ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с, в первой половине дня — до 17-22 метров в секунду. Также вероятны кратковременные дожди.

«В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций», — предупреждают в МЧС. Как отмечается в сообщении, выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуся в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».