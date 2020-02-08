В смертельном ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадал житель Калининграда

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Фото пресс-службы УМВД Воронежской области 

В Воронежской области в ночь на субботу произошло ДТП с тяжкими последствиями. Среди пострадавших - житель Калининграда, сообщает местное УМВД на своем сайте. 

ДТП случилось примерно в 01.00 на 694 километре автодороги М-4 «Дон». 37-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вита», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «МАН», под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса, 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а 5 пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, граждане Украины, а также 39-летний житель Калининграда получили телесные повреждения. 

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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