В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу на улице, погибли 17 человек

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17 человек погибли в субботу в результате стрельбы, которую устроил местный военнослужащий в городе Накхон Ратчасима (Корат) на востоке Таиланда. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства,мужчина угнал автомобиль и устроил стрельбу на улицах города, затем продолжил расстреливать прохожих, остановившись у одного из местных торговых центров. Местные власти призывают население сдавать кровь для раненых, число которых пока не сообщается. Местные СМИ отмечают, что среди раненых есть дети. По данным посольства России в Таиланде, россияне во время происшествия не пострадали.



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