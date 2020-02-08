В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу на улице, погибли 17 человек

17 человек погибли в субботу в результате стрельбы, которую устроил местный военнослужащий в городе Накхон Ратчасима (Корат) на востоке Таиланда. Об этом сообщает РИА «Новости».



По данным агентства,мужчина угнал автомобиль и устроил стрельбу на улицах города, затем продолжил расстреливать прохожих, остановившись у одного из местных торговых центров. Местные власти призывают население сдавать кровь для раненых, число которых пока не сообщается. Местные СМИ отмечают, что среди раненых есть дети. По данным посольства России в Таиланде, россияне во время происшествия не пострадали.







