Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту в Республике Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту в Республике Коми
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пассажирский самолет Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал источник. По его данным, полет и посадка шли в штатном режиме, но при приземлении у самолета сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

«По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы», — сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке самолета с 94 людьми на борту в Коми. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.


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