В Калининградской области объявили штормовое

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 10 февраля в области прогнозируется опасное явление, усиление юго-западного и южного ветра до 25 метров в секунду, а также кратковременные осадки в виде дождя. Об этом сообщает МЧС.

«В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает: выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. В период усиления ветра не следует пользоваться личным транспортом, не парковать его, не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.