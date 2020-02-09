ГИБДД: в Балтийске под колеса «Хёндая» выбежала неизвестная женщина

В Балтийске под колесами легкового авто попала женщина, которая неожиданно выскочила на дорогу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 18.15 на 46 километре трассы Калининград-Балтийск. Со стороны Калининграда ехал «Хёндай» под управлением 51-летнего водителя. Неожиданно на дорогу справа выбежала женщина. В результате наезда пешеход получила травмы, её увезли в больницу. Личность женщины устанавливается.
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