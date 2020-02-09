На правдинской трассе «Ауди» влетела в дерево, водитель в больнице (фото)

В Гурьевском районе 24-летний водитель получил травмы в результате аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 5 часов утра в субботу на 17 километре автодороги Калининград-Крылово (через Правдинск). Со стороны Калининграда двигался автомобиль «Ауди» под управлением 24-летнего водителя, который на прямом участке дороги не справился с управлением, машина врезалась в придорожное дерево. Молодой человек госпитализирован.
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