Под Зеленоградском автосервис и автомагазин незаконно торговали на жилом участке

Под Зеленоградском автосервис и автомагазин незаконно торговали на жилом участке
Виталий Невар / Новый Калининград
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В поселке Сосновка под Зеленоградском на участках для строительства жилых домов располагались автосервис и магазин автозапчастей. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры.

По данным ведомства, собственниками являются два физических лица, однако участки они используют не по назначению. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием запретить деятельность заведений на этих земельных участках.

Суд признал требования контролирующего органа законными, а также запретил деятельность автосервиса и магазина автозапчастей на данных участках. Решение суда не вступило в законную силу.

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