Под Зеленоградском автосервис и автомагазин незаконно торговали на жилом участке

В поселке Сосновка под Зеленоградском на участках для строительства жилых домов располагались автосервис и магазин автозапчастей. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры.



По данным ведомства, собственниками являются два физических лица, однако участки они используют не по назначению. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием запретить деятельность заведений на этих земельных участках.

Суд признал требования контролирующего органа законными, а также запретил деятельность автосервиса и магазина автозапчастей на данных участках. Решение суда не вступило в законную силу.