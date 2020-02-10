На трассе Советск-Гусев грузовик сбил подростка, перебегавшего дорогу (фото)

На трассе Советск-Гусев под колесами грузовика пострадал 16-летний подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 11:01 в воскресенье, 9 февраля. Грузовой «Мерседес» под управлением 36-летнего водителя двигался со стороны Калининграда в направлении Гусева. На 64-м км трассы он сбил 16-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в непосредственной близости от авто. Мальчик получил телесные повреждения.
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