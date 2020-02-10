Калининградец помог пенсионерке убрать подвал, а взамен украл ее мобильник

В Калининграде ранее судимый 27-летний местный житель сначала помог пенсионерке, а затем взял вознаграждение и обокрал ее. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, женщина попросила незнакомца помочь очистить подвал от мусора за деньги. Мужчина согласился и принялся за работу, а когда закончил работу — обратился к пенсионерке за обещанным вознаграждением. Горожанка пошла за деньгами в соседнюю комнату, однако ожидавший ее «помощник» незаметно украл ее мобильник, после чего, получив деньги, ушел из квартиры. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, 71-летняя жительница города обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции нашли преступника по горячим следам. Выяснилось, что за несколько часов мужчина уже успел продать украденный мобильник.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.