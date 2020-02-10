Под Калининградом перевернулся «Фольксваген», погиб водитель (фото)

На трассе «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» в результате аварии погиб 50-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 16:30 в воскресенье, 9 февраля. 50-летний водитель «Фольксвагена» двигался по со стороны Калининграда в направлении пос. Каменка. На 6-м км трассы он не справился с управлением, машина вылетела в кювет справа по ходу движения и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.