Калининградка подозревается в краже свыше 4 млн рублей со счета учреждения

Калининградка подозревается в краже свыше 4 млн рублей со счета учреждения
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде бухгалтер муниципального учреждения подозревается в краже более 4 млн рублей со счета ЖКХ-предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, 46-летняя женщина переводила деньги с расчетного счета учреждения на счет своего супруга, а потом снимала их. Такой метод она объясняла возвратом якобы ошибочно зачисленных средств.

После проверки бухгалтерской документации сотрудники полиции установили точную сумму выведенных со счета предприятия денег. Оказалось, что за время работы подозреваемая похитила более 4 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Расследование продолжается.


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