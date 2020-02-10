Калининградец пытался дать взятку полиции, чтобы вернуть конфискованную обувь

Калининградец пытался дать взятку полиции, чтобы вернуть конфискованную обувь
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 36-летний местный житель попытался дать полицейским взятку, чтобы вернуть конфискованные вещи жены. Об этом в понедельник, 10 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как рассказали в ведомстве, в конце декабря 2019 года горожанин передал взятку в размере 40 тысяч рублей начальнику отдела по противодействию коррупции. Взамен, как полагает следствие, он хотел вернуть конфискованную полицейскими партию обуви с поддельными брендовыми логотипами, продажей которой занималась его жена. Сотрудник полиции от взятки отказался, а пытавшегося его подкупить мужчину задержали.

Подозреваемый признался в совершенном преступления. «Преступление, в совершении которого подозревается калининградец, предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства.

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