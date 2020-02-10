В Гурьевске задержали горожанина, выстрелившего из травматического пистолета в лицо прохожему

В Гурьевске задержали горожанина, выстрелившего из травматического пистолета в лицо прохожему
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники полиции задержали жителя Гурьевска, выстрелившего из травматического пистолета в лицо прохожему. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 18-летняя дочь пострадавшего. Девушка сообщила, что возвращалась домой со своим отцом, однако по пути им встретился пьяный незнакомец. Мужчина начал ссориться с ее отцом, а затем достал из кармана травматический пистолет и начал стрелять в лицо своему оппоненту. Когда он увидел, что девушка звонит в полицию, то сразу убежал.

Преступника смогли быстро найти и задержать. При себе у него имелся травматический пистолет, однако разрешения на его хранение не было. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу, где медики расценили травмы как легкий вред здоровью.

В отношении стрелка дознаватели полиции возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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