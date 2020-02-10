Изнасиловавшие подростка калининградские военные получили по 5 лет колонии

Двое матросов-контрактников войсковой части 06017 в Калининградской области получили по 5 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе ВСУ СК РФ по Балтфлоту.

20 марта 2019 года контрактники выпивали в арендованной квартире в Балтийске. Около восьми вечера они пригласили в гости свою несовершеннолетнюю знакомую.

Через два часа она решила покинуть компанию, но военнослужащие, «желая удовлетворить свою половую потребность», поочередно изнасиловали подростка, а также совершили с ней иные действия сексуального характера.

Матросов осудили по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Суд учел, что обвиняемые признали вину, раскаялись, сотрудничали со следствием и возместили потерпевшей моральный и материальный ущерб. По службе оба характеризуются положительно, один из них является ветераном боевых действий. Оба проведут в колонии общего режима по пять лет.

Почему военных не судили по п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ за изнасилование несовершеннолетней (там санкция предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы), в сообщении ВСУ не уточняется. Приговор вступил в законную силу. Почему военных не судили по п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ за изнасилование несовершеннолетней (там санкция предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы), в сообщении ВСУ не уточняется. Приговор вступил в законную силу. Адвокат Павел Мандрыченко пояснил корреспонденту «Нового Калининграда», что согласно п. 22 постановления Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014, такая квалификация может применяться только в случае, если обвинение докажет, что подсудимые знали, что потерпевшая является несовершеннолетней.