За прошедшие выходные на дорогах области задержали 27 пьяных водителей

За прошедшие выходные на дорогах области задержали 27 пьяных водителей
Виталий Невар / Новый Калининград
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На территории Калининградской области за прошедшие выходные, с 7 ноября по 9 февраля, задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Кроме того, управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь тяжелые последствия как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения и пешеходов. Сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012)552-811.

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