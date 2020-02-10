За прошедшие выходные на дорогах области задержали 27 пьяных водителей

На территории Калининградской области за прошедшие выходные, с 7 ноября по 9 февраля, задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Кроме того, управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь тяжелые последствия как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения и пешеходов. Сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012)552-811.