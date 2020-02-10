В Калининграде ищут женщину, которая ушла из инфекционной больницы (фото)

В Калининграде разыскивается 45-летняя Галина Целичина, которая пропала почти неделю назад. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 10 февраля, сообщили в ПСО «Запад».
4 февраля этого года женщина ушла из инфекционной больницы, расположенной на ул. Фрунзе. Приметы: на вид 50 лет, рост около 165 см, волосы короткие, русые, отсутствует первая фаланга на правой кисти, почти все зубы также отсутствуют. Во что женщина была одета, не известно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Целичкиной, просят сообщить об этом по телефонам:
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