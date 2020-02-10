В Калининграде ищут женщину, которая ушла из инфекционной больницы (фото)

В Калининграде разыскивается 45-летняя Галина Целичина, которая пропала почти неделю назад. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 10 февраля, сообщили в ПСО «Запад».

4 февраля этого года женщина ушла из инфекционной больницы, расположенной на ул. Фрунзе. Приметы: на вид 50 лет, рост около 165 см, волосы короткие, русые, отсутствует первая фаланга на правой кисти, почти все зубы также отсутствуют. Во что женщина была одета, не известно.