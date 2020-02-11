В Славском районе под колесами «Фольксвагена» пострадал пешеход

В Славском районе в понедельник произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщает областная ГИБДД,.

Авария случилась в 13.50 минут в районе дома № 4 в поселке Прохладное. 43-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справилась с управлением, на левом закруглении дороги выехала на прилегающую к дороге территорию, где совершила наезд на 59-летнего пешехода, который шел во встречном направлении относительно движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.