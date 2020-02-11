Неманская спортшкола предлагала воспитанникам останавливаться в подпольной гостинице

Неманская спортшкола предлагала воспитанникам останавливаться в подпольной гостинице
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проверки

В Немане спортивная школа предлагала воспитанникам останавливаться в гостинице, не подтвердившей соответствующую категорию. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в течение 2019 учреждение предлагало воспитанникам воспользоваться услугами организации «Спутник», которая, в свою очередь, предоставляла комнаты для временного проживания. Сама «гостиница» при этом не имела соответствующей классификации и категории, а также не вносила «актуальные и достоверные сведения» в ЕГРЮЛ. Кроме того, прокуратура сочла нарушением и то, что директор спортшколы установил для учеников прейскурант цен на проживание в «Спутнике».

По факту выявленных нарушений закона прокуратура внесла представления главе администрации и директору МАУ ДО ДЮСШ г. Немана, которые рассмотрены и уже удовлетворены. «Допущенные нарушения устранены, предоставление гостиничных услуг прекращено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter