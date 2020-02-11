Неманская спортшкола предлагала воспитанникам останавливаться в подпольной гостинице

В Немане спортивная школа предлагала воспитанникам останавливаться в гостинице, не подтвердившей соответствующую категорию. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, в течение 2019 учреждение предлагало воспитанникам воспользоваться услугами организации «Спутник», которая, в свою очередь, предоставляла комнаты для временного проживания. Сама «гостиница» при этом не имела соответствующей классификации и категории, а также не вносила «актуальные и достоверные сведения» в ЕГРЮЛ. Кроме того, прокуратура сочла нарушением и то, что директор спортшколы установил для учеников прейскурант цен на проживание в «Спутнике».

По факту выявленных нарушений закона прокуратура внесла представления главе администрации и директору МАУ ДО ДЮСШ г. Немана, которые рассмотрены и уже удовлетворены. «Допущенные нарушения устранены, предоставление гостиничных услуг прекращено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.